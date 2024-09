F1/Singapour: Norris veut mettre la pression sur Verstappen avant la trêve

McLaren, qui dispose des monoplaces les plus performantes du plateau en ce moment, à l'image de la victoire de l'Australien Oscar Piastri à Bakou dimanche, a pris les commandes du championnat du monde des constructeurs, mais elle vise aussi celui des pilotes puisque l'écurie britannique a annoncé la semaine dernière qu'elle allait favoriser Norris dans cette course au titre redevenue indécise.

Red Bull, qui était à la bagarre pour le podium à Bakou...mais une fois n'est pas coutume avec le Mexicain Sergio Pérez, qui a finalement eu un accrochage avec l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à deux tours de la fin, sera sous les feux des projecteurs sur un tracé qui ne lui avait pas réussi l'an dernier puisque c'est le seul où l'écurie autrichienne ne s'était pas imposée en 2023.

Verstappen, qui n'a plus gagné depuis sept Grands Prix, s'est toutefois montré serein à l'aube de la manche singapourienne, qu'il n'a jamais remportée en sept participations (seulement deux podiums en 2018 et 2019).

Vincent LEFAI, Jean-Michel CORNU

"Nous sommes confiants sur le fait d'être plus compétitifs que l'an dernier, même si les autres équipes se sont améliorées depuis. Il n'est pas question de se préparer mentalement à une bagarre pour le titre, je veux juste faire en sorte que la voiture soit plus rapide et mieux équilibrée, je ne peux rien faire de plus. Il faut retrouver un peu de performance afin que cela nous facilite la vie", a-t-il expliqué en conférence de presse.