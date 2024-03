Felipe Massa attaque la FIA et Ecclestone en justice afin de récupérer le titre 2008

L'ancien pilote de Formule 1 Felipe Massa a déposé une plainte devant la justice anglaise, lundi à Londres, contre la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), l'actuel détenteur des droits du championnat du monde de F1 (FOM) et l'ancien propriétaire de la F1 Bernie Ecclestone.

Seize ans après les faits, le Brésilien veut obtenir le titre de champion du monde des pilotes 2008. Ses conseils, le cabinet d'avocats brésilien Vieira Rezende Advogados, ont confirmé lundi l'action en justice.

Massa, 42 ans, estime qu'il est le légitime champion du monde de 2008 en raison de l'incident connu sous le nom de "crashgate" survenu lors du 15e Grand Prix de la saison à Singapour. Le Brésilien Nelson Piquet avait volontairement eu un accident afin de faire intervenir la voiture de sécurité et favoriser la victoire de son équipier chez Renault Fernando Alonso qui venait de ravitailler. Ce qui s'est produit. Lewis Hamilton (McLaren) avait terminé 2e de la course et Massa au volant d'une Ferrari 13e. Il était en tête de l'épreuve quand l'accident s'est produit.