Fernando Alonso flingue Lewis Hamilton: le pilote anglais lui répond avec une photo humiliante (photo)

Fernando Alonso n'est toujours pas convaincu par Lewis Hamilton. Le double champion du monde de F1 n'a jamais été un grand fan du pilote anglais, la faute, notamment, à une cohabitation très difficile chez McLaren. Interrogé par le journal Telegraaf, Fernando Alonso a d'ailleurs décidé de tacler son ancien coéquipier, en lui enlevant une partie du mérite de ses 7 couronnes mondiales.

"J'ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c'est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu'avec son coéquipier. Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur", a ainsi déclaré Alonso, visiblement peu convaincu. "Je pense qu'un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres, mais qu'on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur. En 2005 et 2006, j'ai bien commencé l'année et j'ai pu creuser l'écart. Puis les autres ont peut-être eu une meilleure voiture, mais j'ai pu gérer cette avance. Je n'ai jamais dû me battre avec mon coéquipier Giancarlo Fisichella pour remporter ces titres. Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Sergio Pérez ou Alex Albon pour gagner des courses. Mais Schumacher en particulier s'est battu avec son coéquipier Rubens Barrichello pour devenir champion cinq fois d'affilée, et Hamilton s'est battu avec Nico Rosberg et Valtteri Bottas. C'est différent, à mon avis", a poursuivi l'Espagnol.

Ces propos sont bien remontés jusqu'aux oreilles de Lewis Hamilton. Le Britannique n'a pas réagi dans la presse, mais sur Twitter, en postant simplement une photo de lui et Alonso sur le podium, avec Hamilton sur la plus haute marche. Un petit taquet au passage.