Ferrari dément le départ de Mattia Binotto, son directeur technique, en janvier

(Belga) L'écurie Ferrari de Formule 1 a démenti mardi des informations de presse annonçant le remplacement de Mattia Binotto, son Team Principal, par le Français Frédéric Vasseur. La saison se termine dimanche à Abou Dhabi à l'occasion du 22e et dernier Grand Prix de l'année .

"Il s'agit de rumeurs totalement privées de fondement", a écrit la direction de la Scuderia sur Twitter en réaction aux informations de la Gazzetta dello Sport, qui a affirmé que Vasseur, actuellement directeur de l'écurie Alfa Romeo, doit prendre ses fonctions en janvier. Binotto est sur la sellette après la multiplication d'erreurs stratégiques cette saison qui ont privé le pilote monégasque Charles Leclerc des chances de disputer le titre mondial face au tenant Max Verstappen (Red Bull). Depuis son arrivée à son poste en janvier 2019, Binotto n'a pas permis d'assurer à Ferrari "la lutte pour le titre jusqu'à la dernière course", a souligné la Gazzetta. "2022 n'a pas été une exception: après un grand début, il y a eu un manque de compétitivité dans la seconde partie de la saison et Red Bull a gagné avec une grande marge aussi bien le titre pilote que constructeur", a ajouté le quotidien rose, précisant que Vasseur, 54 ans, avait déjà été approché l'été dernier par le président de Ferrari, John Elkann Il s'agirait d'un revirement de gestion: Vasseur a un parcours de véritable homme de course, avec un passé de gestion de nombreuses équipes dans les séries mineures, alors que Binotto a un curriculum plus technique, un ancien responsable du sport automobile et directeur technique de Ferrari. (Belga)