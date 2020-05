Ferrari y pensait depuis un certain temps: les négociations avec Carlos Sainz ont débuté l'hiver dernier

Carlos Sainz Jr. a expliqué vendredi dans une interview accordée au site officiel de la Formule 1 (www.F1.com), que ses négociations avec Ferrari avaient débuté l'hiver dernier et que son actuelle équipe McLaren avait réagi positivement à celles-ci.

La semaine dernière, le fils et homologue du double champion du monde de rallye a été nommé pilote de Ferrari pour la saison 2021. Il pendra le baquet libéré par le quadruple champion du monde Sebastian Vettel. "Je ne vais pas vous donner une date exacte, mais je vais vous dire que les discussions avec Ferrari ont commencé en hiver entre 2019 et 2020. Croyez-moi, dès que j'ai entendu cela, je suis allé demander la permission à Zak (Brown, parton de McLaren, NDLR), pour aller leur parler plus sérieusement, sans savoir quelle serait la réaction de Zak. Il est immédiatement venu me voir et m'a dit : 'Écoute, c'est une opportunité, va leur parler et vois ce qu'ils ont à dire. Mon père, mon cousin, mon manager se sont occupés des choses les plus importantes', a encore précisé Sainz.

"Il y a eu quelques réunions Zoom bien sûr, comme tout le monde, mais pour moi, la clé de ce processus a été la clarté et l'ouverture de toutes les parties impliquées pour que cela se réalise", a expliqué l'Espagnol. "Et il n'y a pas eu de situations gênantes "dans le dos" (de quelqu'un). Cela me rend incroyablement fier et la façon dont tout a été géré me rend très heureux et très reconnaissant envers Zak et son équipe", a conclu Carlos Sainz Jr.