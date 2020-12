Nikita Mazepin, englué dans un scandale, conserve son volant chez Haas

L'écurie américaine Haas a confirmé mercredi qu'elle alignerait bien le Russe Nikita Mazepin, mis en cause pour des gestes inappropriés dans une vidéo, pour la saison 2021 de Formule 1.

"Ce dossier a maintenant été traité en interne, et aucun autre commentaire ne sera fait", a précisé Haas, avant-dernière au classement des constructeurs en 2020. La promotion de Mazepin de la Formule 2 à l'échelon supérieur avait été officialisée le 1er décembre. Il sera aligné aux côtés de Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde Michaël Schumacher.

Peu après sa confirmation, une vidéo était apparue sur le réseau social Instagram, dans laquelle le pilote de 21 ans se filmait en train de tenter de toucher la poitrine d'une jeune femme, qui ne semblait pas consentante. Le Russe, 5e du championnat de F2, s'était excusé pour son "comportement inapproprié". "Je reconnais avoir manqué à mes devoirs vis-à-vis de moi-même et de beaucoup de gens. Je promets d'apprendre de cela", avait-il encore déclaré.

Mazepin ne jouissait déjà pas de la meilleure des réputations à cause d'un comportement très agressif en piste. Il a également frappé un adversaire en F3 européenne en 2016, ce qui lui a valu une suspension d'une course. Pilote "payant", le jeune homme est le fils de l'homme d'affaires Dmitry Mazepin, propriétaire du fabricant russe d'engrais minéraux Uralchem, et il est sponsorisé par l'entreprise russe Uralkali, spécialisée dans la production et la vente de potasse, dont son père est directeur non exécutif.

