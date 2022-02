Le grand bal est lancé: Haas dévoile la livrée de sa voiture pour la saison 2022 (photos)

L’équipe américaine Haas (dernière du championnat en 2021) est devenue ce vendredi 4 février la première de la grille à dévoiler ses nouvelles couleurs pour la saison 2022 de Formule 1.

L’écurie Haas a dévoilé aujourd’hui la livrée via des rendus numériques de sa monoplace 2022 (uniquement la livrée) mais qui n’est pas la monoplace définitive qui participera au championnat du monde cette année et qui sera pilotée par l’Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin.

L'écurie américaine aborde une livrée aux couleurs de la Russie pour le partenaire principal du team, Uralkali. La société russe détenue par le père du pilote russe Nikita Mazepin est l’un des plus grands producteurs et exportateurs d’engrais potassiques au monde.

Il faudra en revanche attendre le 23 février prochain, et le coup d’envoi des essais hivernaux à Barcelone, pour découvrir la nouvelle monoplace conçue par Haas pour la saison de Formule 1 à venir, la VF-22.

Le bal des présentations F1 2022 s’ouvrira réellement la semaine prochaine, tout d’abord avec la nouvelle Red Bull RB18 de Max Verstappen et Sergio Pérez le mercredi 9 février en début de soirée.

Dates des présentations des écuries :

04 février : Haas VF-22 (livrée)

09 février : Red Bull RB18 (17h00)

10 février : Aston Martin AMR22 (15h00)

11 février : McLaren MCL36 (20h00)

14 février : AlphaTauri AT03 (12h00)

17 février : Ferrari F1-75 (14h00)

18 février : Mercedes W13

21 février : Alpine A522

27 février : Alfa Romeo C42 (09h00)