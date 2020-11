Formule 1: Max Verstappen domine les premiers essais libres en Turquie

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie, 14e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit d'Istanbul Park (5,338 km).

Déjà le plus rapide du matin en 1 min 35 sec 077/1000, Verstappen a porté son chrono à 1 min 28 sec 330/1000 l'après-midi. Il devance le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 401/1000, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) de 575/1000 et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de 850/1000. Récemment resurfacée, la piste turque -- qui n'avait plus accueilli la F1 depuis 2011 -- s'est avérée particulièrement glissante toute la journée, et les sorties de piste et tête-à-queue se sont multipliés, tous sans gravité.

Les essais libres 3 sont programmés à 09h00 GMT (12h00 locales) samedi et les qualifications à 12h00 GMT (15h00), avec de fortes chances de pluie selon les prévisions de Météo France pour la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Ce devrait être également le cas pendant la course dimanche à 10h10 GMT (13h10). Hamilton aura alors une première occasion d'égaler les sept titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher.

Avant cette 14e manche sur 17, il a 85 points de plus que Bottas, son dernier rival pour le sacre. Pour ceindre la couronne, il lui faut conserver 78 longueurs d'avance après la course (26 par GP restant). Pour l'en empêcher, le Finlandais doit donc marquer au moins huit points de plus que lui.