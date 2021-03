Voici la grille de départ du premier Grand Prix de la saison de F1: plusieurs grands noms surpris

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) a pris samedi la pole position du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 et partira devant le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), dimanche lors de la première manche de la saison. Valtteri Bottas (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) partiront de la deuxième ligne sur le circuit de Sakhir alors que le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) complète le Top 5 des qualifications.

La première partie des qualifications (Q1) faisait deux victimes illustres: l'Allemand Sebastian Vettel, auteur du 18e chrono pour sa première course au volant d'Aston Martin, et Mick Schumacher, 19e temps avec Haas pour ses grands débuts en F1. La Q2 voyait l'élimination du Mexicain Sergio Perez (11e), nouvel équipier de Max Verstappen chez Red Bull.

Dans la Q3, Verstappen et Hamilton se répondaient coup sur coup jusque dans les derniers instants. Finalement, le Néerlandais réalisait un chrono de 1:28.997, 388/1000e de mieux qu'Hamilton. C'est la quatrième pole de la carrière de Verstappen. A deux reprises, à Abou Dhabi l'an passé et au Brésil en 2019, il avait concrétisé sa pole par une victoire. Le Finlandais de Mercedes Valtteri Bottas (+0.589) réalisait le troisième chrono, devant le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc (+0.681). L'autre Ferrari, pilotée par l'Espagnol Carlos Sainz, partira du huitième rang. Son compatriote Fernando Alonso (Alpine-Renault), de retour en F1, le suivra sur la grille. La course débutera dimanche à 17h.

La grille de départ complète:

1re ligne:



Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda)



Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)



2e ligne:



Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)



Charles Leclerc (MON/Ferrari)



3e ligne:



Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)



Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)



4e ligne:



Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)



Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)



5e ligne:



Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)



Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)



6e ligne:



Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)



Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)



7e ligne:



Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)



Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)



8e ligne:



George Russell (GBR/Williams-Mercedes)



Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)



9e ligne:



Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)



Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes)



10e ligne:



Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)



Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)