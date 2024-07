George Russell le plus rapide de la 3e et dernière séance d'essais libres

Derrière lui, son compatriote et coéquipier Lewis Hamilton a pris la deuxième place à 35/1000e alors que l'autre pilote local du week-end, Lando Norris (McLaren) s'est adjugé le troisième meilleur temps à 185/1000e.

L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Néerlandais et triple champion du monde en titre et leader du championnat Max Verstappen (Red Bull) ont respectivement terminé 4e à 610/1000e et 5e à 864/1000e.