GP d'Abou Dhabi de F1: Hamilton devance Verstappen en essais libres 3

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi, 22e et dernière manche décisive du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Yas Marina (5,281 km).

En 1 min 23 sec 274/1000, il a devancé son rival pour le titre et égal au nombre de points, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), de 214/1000 et son équipier finlandais Valtteri Bottas de 751/1000.

La seconde Red Bull du Mexicain Sergio Pérez (à 773/1000) et la McLaren du Britannique Lando Norris (à 832/1000) occupent les 4e et 5e places.

Pour cette finale décisive, Hamilton et Verstappen se présentent à égalité avec 369,5 points chacun, une première depuis 1974.

Le Britannique, qui a décroché trois victoires lors des trois dernières manches, a pour lui la tendance. Mais le Néerlandais a un autre avantage: ses neuf succès à huit cette année.

Celui qui marquera le plus de points dimanche sera champion. Mais s'ils finissent à égalité (si l'un se classe 9e et l'autre 10e avec le meilleur tour, soit deux points chacun, ou qu'aucun n'en marque, en terminant hors du Top 10 ou en abandonnant), Verstappen sera couronné grâce à ce plus grand nombre de victoires.

Le circuit de Yas Marina a été une chasse gardée de Mercedes entre 2014 et 2019, avec six poles et six victoires. Mais en 2020, Verstappen a créé la surprise en s'adjugeant la première place sur la grille et à l'arrivée.

Un élément d'incertitude s'ajoute cette année: le tracé a été modifié afin d'être plus rapide et plus propice aux dépassements.

Mercedes et Red Bull se disputent aussi le titre des constructeurs. L'écurie allemande est favorite avec 28 points d'avance et un maximum de 44 encore disponibles.

Enfin, le paddock fait ses adieux au Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), qui va prendre sa retraite après 19 saisons depuis 2001 et un titre mondial chez Ferrari en 2007.

Les qualifications auront lieu au coucher du soleil, à 17h00 locales (14h00 françaises, 13h00 GMT) samedi, comme la course dimanche.

. 3e séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:23.274 (23 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:23.488 (23)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:24.025 (21)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:24.047 (21)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.106 (17)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:24.223 (22)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:24.251 (22)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:24.595 (20)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:24.733 (16)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:24.758 (21)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:24.821 (22)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:24.834 (18)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:25.037 (23)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:25.048 (18)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:25.094 (19)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:25.115 (25)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:25.220 (22)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:25.322 (19)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:25.340 (18)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:26.332 (19)

