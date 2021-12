GP d'Arabie saoudite : Max Verstappen (Red Bull) se montre le plus rapide de la troisième séance d'essais libres

(Belga) Après avoir signé les meilleurs chronos des deux séances d'essais libres vendredi, Lewis Hamilton a dû cette fois se contenter du deuxième temps derrière son grand rival Max Verstappen samedi lors de la troisième séance libre du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie saoudite, 21e et avant-dernière manche du championnat du monde qui inaugure pour l'occasion le circuit urbain de Jeddah (6,174 km).

Le leader néerlandais du championnat a signé un meilleur tour en 1:28.100 avec sa Red Bull-Honda. Il a relégué le septuple champion du monde britannique au volant de sa Mercedes à 214/1000e de seconde. Le Mexicain Sergio Perez, au volant de l'autre Red Bull-Honda, a réalisé le troisième meilleur chrono à 529/1000e. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui avait devancé de peu le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) lors de la première séance, avait été crédité encore du meilleur chrono (1:29.018) devant son équipier le Finlandais Valtteri Bottas lors de la seconde vendredi. Verstappen possède 8 points d'avance au championnat sur Hamilton quadruple tenant de la couronne alors qu'il reste 52 points au maximum à gagner. Il peut devenir champion du monde dimanche s'il marque 18 points de plus que son rival. En pratique il sera sacré s'il gagne le Grand Prix et prend le point bonus du meilleur tour (25 points + 1 = 26 points) et que Hamilton termine sixième ou moins (8 points maximum); s'il termine premier sans le meilleur tour (25 points) et que Hamilton termine septième ou moins (6 points maximum); s'il termine deuxième avec le meilleur tour (18 + 1 = 19 points) et qu'Hamilton termine 10e ou moins (1 point maximum) ou s'il termine deuxième sans le meilleur tour (18 points) et qu'Hamilton ne marque pas de points (au-delà de la 10e place ou abandon). Les qualifications se disputeront à 20 heures (18 heures belges). Le départ de la course disputée sur 50 tours sera donné dimanche à 20h30 (18h30 belges). Le 22e et ultime Grand Prix de la saison se courra le 12 décembre à Abou Dhabi. (Belga)