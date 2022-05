GP d'Espagne: Charles Leclerc (Ferrari) signe sa 4e pole en 2022 devant Verstappen, Sainz et Russell

Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera de la première place sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, dimanche à 15h00 sur le circuit de Catalogne à Montmelo. Le Monégasque de 24 ans a signé la 13e pole position de sa carrière samedi lors des qualifications de la 6e manche du championnat du monde 2022. Il s'agit de sa 4e pole de l'année après celles obtenues à Bahreïn, en Australie et à Miami.



Le leader du championnat a été le seul à descendre sous les 1:19 (1:18.750) et a largement devancé de 323/1000e le champion du monde en titre Max Verstappen (1:19.073). Meilleur temps après le premier run de la Q3, le Néerlandais n'a pu défendre sa chance dans le second run en raison d'un souci moteur.

Charles Leclerc, qui avait réalisé le meilleur temps des trois séances d'essais libres, avait effectué, lui, un tête à queue dans son premier run de la Q3 mais a ensuite survolé le second. Il ne s'était jamais placé jusqu'ici parmi les trois premiers des qualifications du GP d'Espagne. La deuxième ligne sera occupée par l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) 3e à 416/1000e de son équipier et le Britannique George Russell (Mercedes) 4e à 643/1000e. Lewis Hamilton, sur l'autre Mercedes s'élancera de la 6e position à 762/1000e, au côté du Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), cinquième à 670/1000e.

La Q1, la première partie des qualifications, avait été marquée par les éliminations inattendues des anciens champions du monde Sebastian Vettel (Aston Martin) et Fernando Alonso (Alpine) seulement 16e et 17e. Leclerc avait signé le meilleur chrono en 1:19.861. En Q2, Verstappen s'était montré le plus rapide en 1:19.453. Les deux Haas de Kevin Magnussen et Mick Schumacher avaient réussi la performance de se qualifier pour la Q3. Ils s'élanceront finalement respectivement de la 8e et la 10e position sur la grille. Charles Leclerc occupe la tête du championnat avec 104 points devant les deux pilotes Red Bull Max Verstappen (85) et Sergio Perez (66).