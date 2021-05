Un coup tactique fabuleux permet à Lewis Hamilton de remporter le GP d'Espagne

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, quatrième épreuve de la saison sur le circuit de Montmelo, dimanche près de Barcelone (4,655 km). Pour la troisième fois cette saison, le Britannique de Mercedes a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son équipier finlandais Valtteri Bottas.

Auteur de la 100e pole position de sa carrière, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), leader au championnat du monde, s'est pourtant fait passer au premier virage par Max Verstappen, pour son 100e grand prix lui au volant d'une Red Bull. Derrière aussi, sur la deuxième ligne, Charles Leclerc, 4e des qualifications, a pris le meilleur sur Valtteri Bottas, 3e, alors qu'un peu de pluie s'invitait sur le circuit catalan.

Malgré un (trop) long changement de pneus au 25e tour, Max Verstappen restait devant après l'arrêt au stand de Lewis Hamilton, quatre tours plus tard. Bottas ayant récupéré entre-temps sa 3e place. Au 42e tour, Hamilton rentrait à nouveau au stand pour changer de pneus alors qu'il se rapprochait de Verstappen. Son équipier Bottas en faisait de même une dizaine de tours plus tard, ce qui le contraignait à dépasser Leclerc pour reprendre la troisième place. Grâce à ce changement de pneus, Hamilton revenait à toute vitesse sur Verstappen.

Le Britannique attaquait le Néerlandais au 60e tour et se montrait implacable pour s'emparer de la première place. Verstappen rentrait au stand dans la foulée pour mettre des pneus tendres et tenter d'aller chercher le point du tour le plus rapide. Ce qu'il faisait très rapidement Hamitlon décroche la 98e victoire de sa carrière, la troisième de la saison.

Verstappen prenait la deuxième place avec le point du tour le plus rapide. L'écart au classement entre les deux hommes est désormais de 14 points en faveur d'Hamilton. Bottas complétait le podium, identique à ceux du Bahreïn et du Portugal cette saison. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) se classait quatrième, devant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull).

L'Australien Daniel Ricciardo (McLaren), l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), le Britannique Lando Norris (McLaren) et les Français Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) terminaient, dans cet ordre, dans le top-10 et dans les points. Le prochain rendez-vous est fixé à Monaco le 23 mai.