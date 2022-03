Le duel Verstappen-Leclerc est lancé: le Monégasque s'adjuge la pole au GP de Bahraïn !

La première séance qualificative avait lieu ce samedi pour le cirque de la F1. Le paddock se donnait rendez-vous sur le circuit de Sakhir, au Bahraïn, pour lancer une toute nouvelle saison. La première partie de la session a livré des verdicts importants, avec la confirmation des faiblesses de Williams, qui n'a placé qu'une voiture dans le top 15. Les deux Aston Martin sont, elles aussi, éliminées d'entrée, en compagnie de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) et Daniel Ricciardo (McLaren).

Ferrari avait alors pris l'avantage, s'offrant les deux premières places de la Q1, avec Charles Leclerc en locomotive. En difficulté, Mercedes n'a pu que refermer le top 10 avec Hamilton et Russell dans un mouchoir de poche. Notons la performance remarquable de Bottas, 4ème sur une Alfa Romeo.

Haas brille en Q2

La deuxième partie de qualification doit permettre aux 10 pilotes les plus rapides de rejoindre la dernière séance qualificative. Vu les écarts réduits, la bataille s'annonçait très spectaculaire, avec seulement 4 pilotes presque assurées de passer: Leclerc, Sainz (Ferrari) et le duo Red Bull Verstappen-Pérez. C'est Verstappen qui va donner le ton dès son premier tout, avec un chrono en 1:30.757, reléguant alors Leclerc à une demi-seconde, devant Perez et Magnussen au volant d'une Haas auteur d'un énorme bond en avant.

Le deuxième run va permettre à Ferrari de reprendre son rythme, recollant à 30 millièmes et moins de deux dixièmes de seconde de Verstappen. Les deux Mercedes vont aussi améliorer et se placer dans la demi-seconde des leaders (5-6ème de la Q2), devant Magnussel, Alonso, Gasly et Bottas. Ocon, Schumacher, Norris, Albon et Zhou ont eux quitté la qualification.

Pole supersonique

En F1, tout se joue sur les 12 dernières minutes. Un duel indécis entre Red Bull et Ferrari pour la première pole position de la saison. C'est Carlos Sainz qui va frapper le premier en prenant la pole povisoire en 1:30.687. Il devance alors Leclerc de 44 millièmes et Verstappen de 56 millièmes. Pérez, un peu plus en retrait, se place alors 4ème, loin devant les deux Mercedes, reléguées à 1,4 et 1,6 seconde.

Restait alors une chance pour l'ensemble des candidats à la pole. Charles Leclerc va alors améliorer et prendre la pole, la première de la saison ! Malgré son amélioration, Verstappen sera relégué à 123 millièmes. Sainz termine troisième. Bottas et Magnussen, mais aussi Alonso, se sont glissés devant Russel, neuvième sur sa Mercedes. Hamilton termine cinquième.