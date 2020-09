GP de Toscane: Lewis Hamilton décroche la 95ème pole position de sa carrière

Lewis Hamilton (Mercedes) partira en pole dimanche pour l'inédit Grand Prix de Toscane, au Mugello, après avoir devancé en qualifications son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen (Red Bull), qui sera 3e sur la grille de départ.

Le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) partira d'une décevante 16e place. Vainqueur surprise il y a une semaine à Monza, il a fait partie du premier groupe de pilotes éliminés lors de la Q1. "Il faudra que l'on trouve quelque chose avec la stratégie pour être à la hauteur pendant le GP" a-t-il déclaré à l'issue des qualifications.



Les Ferrari, qui jouent à domicile et célébrent dimanche leur 1000e GP sur un circuit appartenant à la firme de Maranello, ont connu des destins différents. Sebastian Vettel, qui quittera la Scuderia fin 2020 pour rejoindre Aston Martin, n'a pas fait mieux que 14e alors que Charles Leclerc partira sur la 5e place de la grille de départ, en 3e ligne.



Daniel Ricciardo (Renault) est 7e de ces qualifications et son coéquipier Esteban Ocon 10e, après avoir effectué un tête à queue en toute fin de Q3. Romain Grosjean (Haas) s'élancera de la 15e position.



Les monoplaces de l'écurie Williams, pour la première fois sans Team Principal issu de la famille Williams, suite à son rachat par un fonds d'investissement américain, partiront depuis les 18e et 19e places.