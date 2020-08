Valtteri Bottas surprend Lewis Hamilton et s'offre la pole à Silverstone

Valtteri Bottas (Mercedes) partira dimanche en pole position à Silverstone (Royaume-Uni) pour le Grand Prix des 70 ans de la Formule 1 après avoir réalisé samedi le meilleur temps des qualifications devant son coéquipier Lewis Hamilton.

Les Mercedes ont confirmé leur domination de ce début de saison et ont devancé le surprenant Nico Hülkenberg (Racing Point) qui remplace pour cette course Sergio Perez, testé positif au coronavirus. Le pilote finlandais, qui vient de reconduire son contrat avec Mercedes pour 2021, décroche ainsi la 13e pole position de sa carrière.

"Je suis très content", a-t-il déclaré après sa performance. "Mentalement, quand vous partez en pole vous pouvez toujours gagner la course", a-t-il affirmé alors qu'il compte actuellement 30 points de retard au classement provisoire du championnat du monde sur Hamilton après quatre courses dont trois ont été remportées par le Britannique et une par le Finlandais.

Hamilton n'a pu que constater que sa performance n'avait pas été aussi bonne que celle de son coéquipier. Il a ajouté que la grande inconnue pour la course serait les pneus. Le sextuple champion du monde britannique avait gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne sur cette même piste la semaine dernière en franchissant la ligne d'arrivée sur trois roues après une crevaison dans le dernier tour.

Bottas lui avait terminé hors des points après avoir subi la même mésaventure juste avant son coéquipier.

Le record d'Hülkenberg

Quant à Hülkenberg, il a reconnu que les dernières semaines avaient été "folles". "Je suis un peu surpris de me retrouver ici", a dit l'Allemand, qui remplaçait déjà la semaine dernière Sergio Perez mais n'avait pas pu prendre le départ de la course en raison d'une panne mécanique juste avant le départ. Cette performance vient pour lui à point nommé alors qu'il cherche un volant pour l'an prochain après ne pas avoir été reconduit par Renault à la fin de la saison dernière.

Hülkenberg avait déjà obtenu une pole-position au Brésil en 2010 mais possède à 32 ans le record peu enviable d'être le pilote de F1 ayant participé au plus grand nombre de Grand Prix sans être jamais monté sur le podium. "C'est seulement samedi aujourd'hui, c'est la course dimanche qui compte", a-t-il souligné fort de cette expérience.

Derrière le trio de tête, c'est Max Verstappen (Red Bull) qui partira sur la 2e ligne aux côtés de Hülkenberg alors que la 3e ligne sera partagée entre Daniel Ricciardo (Renault) et Lance Stroll (Racing Point), respectivement 5e et 6e samedi.

Vettel à la dérive

Les Ferrari se sont encore montrées à la peine avec une 8e place pour Charles Leclerc et seulement une 12e pour Sebastian Vettel qui s'est à nouveau complètement raté et n'a même pas pu se qualifier pour la 3e session des qualifications. Le quadruple champion du monde allemand sait qu'il ne sera plus chez Ferrari l'an prochain et semble à la dérive cette saison.

Interrogé sur les tactiques probables pour la course dimanche après les crevaisons subies la semaine dernière par les Mercedes mais aussi par la McLaren de Carlos Sainz Jr, Lewis Hamilton a estimé qu'il était improbable que certaines d'entre elles choisissent une stratégie à un seul arrêt pour changer de pneus.

Pirelli, le manufacturier qui équipe l'ensemble du plateau de Formule 1, a décidé de longue date d'apporter pour ce weekend des gommes plus tendres que celle de la semaine dernière ce qui devrait compliquer encore davantage les calculs des ingénieurs de course.

Il devrait faire assez chaud sur le circuit de Silverstone pour la course, dont le départ sera donné à 15h10 heure française, et les grandes courbes très rapides de ce circuit sont connues pour soumettre les pneumatiques à rude épreuve.

Du côté des pilotes français, Pierre Gasly (Alpha Tauri) a obtenu une belle 7e place alors qu'Esteban Ocon (Renault) n'a lui pu faire mieux que 11e et perdra en plus trois places sur la ligne de départ pour avoir gêné George Russell (Williams).

Romain Grosjean (Haas) a pour sa part obtenu le 14e temps.