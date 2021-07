GP F1 de Grande-Bretagne: Hamilton domine Verstappen lors des qualifications

Lewis Hamilton (Mercedes) a pris le meilleur temps des qualifications de "son" Grand Prix de Grande-Bretagne vendredi et partira en tête de la première course sprint qualificative de l'histoire de la Formule 1, devant Max Verstappen (Red Bull) samedi à Silverstone.

Sous la clameur du public, avec 140.000 spectateurs attendus chaque jour à Silverstone, le septuple champion du monde britannique, 2e du championnat derrière Verstappen, a renoué avec le succès en qualifications, après sa 100e pole en Espagne en mai.

Pour obtenir sa 101e, il devra désormais confirmer sa domination lors de l'inédite course sprint de 100km samedi, un nouveau format testé par la F1 ce week-end. Valtteri Bottas (Mercedes) et Sergio Pérez (Red Bull) seront en 2e ligne.

"Je suis sur un petit nuage", a réagi à chaud Hamilton, "tellement heureux de voir tout le monde ici". "Vous nous avez manqué toute une année", a-t-il dit alors que le GP de Grande-Bretagne 2020 s'était tenu, comme beaucoup d'autres, à huis clos l'an passé.

"Avec un public merveilleux comme vous, je ressens tant d'énergie", a continué Hamilton, qui restait sur une série de cinq échecs d'affilée, tant en qualifications qu'en course.

Deuxième à 32 points de Verstappen, "Sir Lewis" a désormais l'occasion de revenir sur son rival néerlandais. Profitant du surplus d'énergie venant du public et, aussi, des modifications apportées par Mercedes sur sa monoplace.

Samedi à 17h30, il partira devant pour trente minutes d'une course qui rapportera trois points au vainqueur (2 et 1 aux 2e et 3e). En espérant rester en tête pour la "vraie" course dimanche, où il visera une 99e victoire. Et une 8e à domicile. Deux records, bien sûr.

"Ce n'est qu'une première étape", a rappelé Hamilton face à ses fans en délire. Reste deux autres journées pour continuer à marquer l'histoire de son sport.