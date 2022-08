Grosse surprise en F1: Fernando Alonso remplacera Sebastian Vettel chez Aston Martin

Sebastian Vettel n'aura pas laissé son baquet vacant bien longtemps. Le champion du monde allemand, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, sera remplacé chez Aston Martin par Fernando Alonso, a annoncé le constructeur anglais ce matin.

Un champion du monde en remplacera donc un autre. Alonso a signé "pour plusieurs années", selon les infos communiquées par Aston Martin. "Aston Martin a clairement l'énergie et l'engagement pour gagner, c'est l'une des écuries les plus excitantes actuellement en F1", a déclaré Alonso, cité par sa future équipe. L'Espagnol devrait être l'équipier de Lance Stroll, fils du propriétaire de l'écurie Lawrence Stroll. "Je connais Lawrence et Lance depuis des années et c'est évident qu'ils ont l'ambition et la passion pour réussir en Formule 1", a ajouté Alonso.

L'homme aux 32 victoires en F1, actif depuis 2001 dans la catégorie reine, dit avoir encore "faim de succès". "J'ai toujours l'ambition de me battre aux avant-postes et je veux faire partie de cette équipe qui veut apprendre, se développer et réussir", a-t-il ponctué. Alonso, huitième du Grand Prix de Hongrie dimanche, occupe la 10e place du championnat avec 41 points.