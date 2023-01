Haas inaugure la présentation des nouvelles F1 de la saison 2023

(Belga) Haas a été le premier Team de Formule 1 à dévoiler sa nouvelle voiture pour la saison 2023 en présentant sa VF-23 mardi.

L'habituelle voiture blanche avec des liserés rouges a été remplacée par une version plus sombre, où le noir est la principale couleur sur les flancs et le capot moteur. Le rouge demeure bien présent sur les ailerons avant et arrière. Ce changement reflète l'arrivée comme sponsor principal de MoneyGram International. "Nous entamons une nouvelle saison, portés par les excellentes performances de l'équipe l'an dernier et le retour dans les points", a déclaré Gene Haas, président de Haas. "L'objectif pour la saison 2023 est naturellement d'y parvenir plus régulièrement." Haas, motorisé par Ferrari, a terminé 8e au championnat des constructeurs en 2022 avec 37 points après être entré à 8 reprises dans les points. Magnussen a obtenu le meilleur résultat absolu avec une 5e place en ouverture au Bahreïn. Le directeur de l'écurie, Günther Steiner, a ajouté : "Je partage évidemment l'enthousiasme de tous pour le dévoilement de la livrée, d'autant plus qu'il s'agit d'un moment important dans le cadre de la pré-saison, car ça signifie que nous sommes encore plus près de faire ce que nous voulons vraiment faire, à savoir courir." La nouvelle voiture sera pilotée par le Danois Kevin Magnussen, qui a rejoint l'équipe la saison dernière, et l'Allemand Nico Hülkenberg qui fait son retour en F1 après deux ans sans volant de titulaire. Il remplace son jeune compatriote Mick Schumacher qui n'a pas convaincu. Haas testera la VF-23 pour la première fois à Silverstone le 11 février, avant les essais officiels d'avant-saison qui auront lieu du 23 au 25 février à Bahreïn. La saison débutera dans 33 jours déjà, le 5 mars avec le Grand Prix de Bahreïn. (Belga)