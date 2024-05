Hulckenberg et Magnussen partiront de la voie des stands

L'Allemand Nico Hülkenberg et le Danois Kevin Magnussen ont été disqualifiés des qualifications du Grand Prix de Monaco, 8e manche du championnat du monde de F1, en raison d'une monoplace ayant été jugée non-conforme. Les deux pilotes Haas, qui avaient signé les 12e et 15e places des qualifications, partiront depuis la voie des stands.

Derrière Leclerc et Piastri, l'autre Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, s'élancera 3e. Le Britannique Lando Norris partira 4e au volant de la deuxième McLaren de la grille repeinte aux couleurs du drapeau brésilien, en hommage à la légende Ayrton Senna, mort il y a 30 ans sur le circuit d'Imola (Italie).

Senna reste à ce jour le pilote comptant le plus de victoires à Monaco, six dont cinq décrochées avec McLaren (entre 1989 et 1993).

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a touché le mur en fin de séance. Le champion du monde en titre et leader du championnat, qui restait sur sept poles d'affilée, s'élancera de la 6e position sur la grille, derrière le Britannique George Russel (Mercedes).