Des images magnifiques: ce pilote de F1 offre un superbe cadeau à un enfant handicapé (vidéo)

Nikita Mazepin est souvent critiqué, chambré et moqué depuis son arrivée en Formule 1. Le pilote russe, engagé chez Haas, a prolongé son bail et roulera toujours au sein de la formation américaine l'année passée. Profitant de sa course à domicile, le Russe a accueilli Makar, un jeune enfant handicapé venu lui rendre visite à Sotchi.

Et Mazepin lui a vendu du rêve. Le jeune garçon a notamment pu s'installer pendant quelques instants dans le baquet de la Haas, se glissant ainsi dans la peau d'un pilote de Formule 1. Des souvenirs mémorables pour le jeune Makar, qui a vécu un véritable rêve. Bravo !