Il avait déjà signé chez un rival: Oscar Piastri détruit Alpine après avoir été annoncé par erreur par le team français

Oscar Piastri roulera finalement chez McLaren la saison prochaine. Le jeune pilote australien de 21 ans s'est engagé pour au moins deux ans en faveur de l'écurie britannique, après avoir reçu le feu vert de la BRC, le conseil de reconnaissance des contrats, qui devait statuer sur son avenir après qu'Alpine ait annoncé sa présence dans l'équipe en 2023.

La formation française avait surpris tout le monde, en combinant l'annonce du départ d'Alonso avec celle de l'arrivée de Piastri. Mais ce dernier avait démenti avoir signé avec Alpine dans la foulée. Interrogé sur cet imbroglio, l'Australien a taillé son désormais ancien employeur, où il est encore réserviste. "Pour être tout à fait honnête, il y avait un manque de clarté autour de mon futur chez Alpine", a-t-il d'abord précisé. "Ma décision était prise bien avant le départ d’Alonso, ce qui a rendu l’annonce d’Alpine encore plus déroutante et énervante parce qu’on avait dit à l’équipe que je n’allais pas continuer. C’était énervant parce que l’annonce était fausse et ça ne me laissait pas non plus la possibilité de dire au revoir correctement à Enstone".

Il a donc réagi rapidement afin d'éviter de se retrouver dans une situation intenable. "C’était le moment le plus important de ma carrière et peut-être de ma vie jusqu’ici, dit-il. Cette fausse annonce était quelque chose que mon équipe et moi pensions devoir corriger, il pouvait aussi y avoir des potentielles conséquences légales si on ne démentissait pas", a-t-il détaillé.

Selon lui, il avait donc déjà signé avec McLaren avant qu'Alpine ne l'annonce titulaire, sans avoir fait signer quoi que ce soit à l'Australien. Ce qui a engendré toute cette situation chaotique.