Il risquait une énorme sanction: la FIA va finalement laisser Lewis Hamilton piloter avec un piercing à Monaco

La tension entre la FIA et Lewis Hamilton fait parler depuis déjà de longues semaines. La faute à un rappel réglementaire des grands patrons de la F1, qui rappellent que le port de piercings et autres bijoux est totalement interdit au volant d'une Formule 1. Depuis cette annonce, Lewis Hamilton fait opposition. L'Anglais affirme avoir des piercings permanents impossibles à retirer et voit surtout dans cette règle une décision inutile et inintéressante en matière de sécurité.

Pour le GP de Monaco, des sanctions exemplaires étaient évoquées, allant de l'amende XXL au retrait de points au championnat. Mais selon la presse anglaise, la FIA devrait finalement retarder l'entrée en vigueur de ce renforcement au 30 juin, soit avant le GP d'Angleterre à Silverstone. Hamilton devrait donc rouler ce weekend à Monaco sans la moindre contrainte, mais saura vendredi si sa réticence lui vaudra une amende.