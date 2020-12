Images émouvantes: quand Michael Schumacher faisait découvrir l'univers des sports moteurs à son fils Mick (vidéo)

L'Allemand Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, fera ses débuts comme titulaire en Formule 1 en 2021 avec Haas "avec un contrat de plusieurs années", a annoncé l'écurie américaine dans un communiqué mercredi.

Pour "célébrer" la nouvelle, la Formula 1 a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui date de l'année 2000. On y voit Michael Schumacher faire découvrir l'univers des sports moteurs à son fils âgé d'un an à peine. Vingt ans plus tard, Mick pilotera dans la catégorie reine en monoplace.



Pour se préparer, le pilote de 21 ans participera aux essais libres 1 du Grand Prix d'Abou Dhabi le 11 décembre et aux tests de fin de saison sur ce même circuit de Yas Marina le 15 décembre.

Pilote de la filière de jeunes de Ferrari (qui motorise Haas) et de Formule 2, la catégorie inférieure, depuis 2019, Mick Schumacher est en tête du classement des pilotes à une manche de la fin de saison, ce week-end à Bahreïn, avec 14 points d'avance et 48 au maximum encore à prendre.

"Mick a gagné des courses (2), s'est offert des podiums (10) et a brillé contre des talents assez exceptionnels en 2020. Je suis convaincu qu'il a mérité l'opportunité d'être promu en F1 grâce à ses performances", justifie le team principal de Haas Guenther Steiner, anticipant d'éventuelles critiques qui estimeraient que l'Allemand a surtout gagné sa place grâce à son nom et ses liens avec Ferrari.

"La perspective d'être sur la grille l'an prochain me rend incroyablement heureux et me laisse sans voix", réagit "Schumi Jr". "Je voudrais remercier Haas, Ferrari et sa filière de jeunes pilotes pour m'avoir fait confiance. Je veux aussi reconnaître le rôle de mes parents et leur envoyer mon amour: je sais que je leur dois tout."

La saison prochaine, le pilote allemand sera associé à un autre novice en F1, le Russe Nikita Mazepin, lui aussi promu depuis la F2.