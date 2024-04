Intraitable, Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix de Chine

Max Verstappen (Red Bull), parti 4e sur la grille de départ, a remporté la course sprint du Grand Prix de Chine de Formule 1, 5e manche du championnat du monde, vendredi à Shanghaï. Il a devancé Lewis Hamilton (Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull).

Le poleman Lando Norris termine finalement 6e de cette course de 19 tours, devant son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri.

Le double champion du monde Fernando Alonso, troisième de la course à trois tours de la fin -- mais sous la menace du trio Pérez-Leclerc-Sainz -- a tout perdu après un contact avec Sainz pour le gain de la troisième place. L'Espagnol a dû abandonner.

Grâce à sa victoire, Verstappen récupère huit points supplémentaires au championnat et creuse l'écart avec son poursuivant Pérez. Quinze points séparent désormais le Néerlandais du Mexicain.

La Chine est le premier Grand Prix qui comprend une course sprint cette saison. Cinq autres épreuves comprendront cette course longue de 100 km avant le véritable Grand Prix: Miami, Autriche, États-Unis, Sao Paulo et Qatar.