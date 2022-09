Kevin De Bruyne à la place de Max Verstappen ? Le patron de Red Bull fait une drôle de proposition au Diable Rouge (vidéo)

Et si Kevin De Bruyne devenait finalement pilote de Formule 1 ? Notre Diable Rouge était présent au GP de Belgique, le week-end dernier, où il était invité par l'équipe Red Bull. Il y a d'ailleurs croisé un certain Max Verstappen pour un chouette échange, avant de se rendre sur la grille de départ et d'assister à la course, remportée par le Néerlandais.

Juste avant le départ, Martin Brundle, qui travaille chez Sky Sports, a tenté d'offrir un volant chez Red Bull au joueur belge. Même pour un essai. Le tout devant Christian Horner, le boss de l'équipe, qui n'a posé qu'une seule condition. "OK s'il joue pour Coventry City", a-t-il plaisanté, alors que son club préféré évolue en D2 anglaise. Ce qui a bien fait rire KDB.

Pas encore de reconversion en vue, donc.