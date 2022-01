Après la F1, le motocross: Kimi Raikkonen devient le patron de l'équipe Kawasaki

Le désormais ancien pilote de Formule 1, Kimi Räikkönen est devenu le patron de l'écurie officielle Kawasaki pour le championnat du monde de motocross en MXGP, a annoncé le constructeur japonais. Il dirigera ainsi le Français Romain Febvre, vice-champion du monde, et le Britannique Ben Watson

Le pilote finlandais sera épaulé par son compatriote Antti Pyrhonen, 43 ans, qui quitte son poste de manager chez Husvarna. "Ce n'est un secret pour personne que l'une de mes grandes passions dans la vie depuis de nombreuses années est le motocross, mais cette équipe n'est pas ce que l'on pourrait appeler un hobby, elle est très sérieuse, très concentrée et nous aspirons à être les meilleurs possibles", a expliqué Kimi Räikkönen dans un communiqué.

"Maintenant que je me suis retiré de la compétition, je vais pouvoir consacrer plus de temps à ce projet, moins pour la gestion quotidienne que d'un point de vue stratégique, en utilisant mon expérience du fonctionnement des équipes et de ce qui crée le succès sur la scène internationale. Tout le monde, y compris moi-même, est ravi que Kawasaki nous ait choisis pour être l'équipe d'usine. Je sais que les chances de succès sont toujours plus grandes avec le soutien direct de l'usine."

Ancien pilote chez McLaren, Sauber, Ferrari, Lotus et pour terminer chez Alfa Romeo, Kimi Räikkönen, 42 ans, a mis un terme à sa carrière au Grand Prix d'Abou Dhabi le 12 décembre dernier. Il fut champion du monde en 2007, vainqueur de 21 courses et a disputé 349 Grand Prix dans sa carrière entamée en F1 en 2001.