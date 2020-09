L'ancien patron de Ferrari en passe de devenir le nouveau big boss de la F1

L'ancien patron de l'écurie Ferrari est en passe de remplacer Chase Carey au poste de président directeur général de la Formule 1, rapportent les médias spécialisés mardi.

Chase Carey devrait en effet quitter ses fonctions qu'il occupe depuis janvier 2017 à la suite du rachat de Liberty Media. Stefano Domenicali, 55 ans, est le PDG de Lamborghini et à la tête de la Commission monoplace de la FIA, la fédération internationale automobile. Il a toujours entretenu de bonnes relations avec le directeur général de la Formule 1 Ross Brawn et le président de la FIA (depuis 2010), Jean Todt, grâce à son passage chez Ferrari qu'il avait rejoint en 1991. C'est d'ailleurs lui qui a remplacé Jean Todt en 2007 comme patron de la Scuderia, et ce jusqu'en 2014. Domenicali devrait prendre la relève avant le début de la saison prochaine.