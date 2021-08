Lando Norris victime d'un gros crash, Sebastian Vettel s'arrête en piste pour s'assurer qu'il va bien (photo)

Les qualifications du GP de Belgique de Formule 1 ont été animées, marquées une nouvelle fois par des conditions météo typiquement Belges. Lando Norris en a fait les frais.

Après deux séances convaincantes, le pilote McLaren est violemment sorti de la piste au raidillon. S'il va bien, son crash a de nouveau effrayé tout le monde. Plus tôt, Sebastian Vettel avait demandé à la direction de course de stopper la séance, estimant qu'il y avait trop d'eau en piste. Lorsqu'il a vu Norris dans le mur, l'Allemand, quadruple champion du monde, s'est arrêté en piste pour s'assurer qu'il allait bien. Non sans tacler la direction de course. "Mais qu'est-ce que j'avais dit ?!", s'est-il énervé.

Lando Norris a été emmené au centre médical mais va bien. Il s'est extrait tout seul de sa monoplace. Le geste de Vettel fait déjà partie des images de l'année.