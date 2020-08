La Course by le Tour de France remportée d'un rien par la Britannique Lizzie Deignan

La Britannique Lizzie Deignan (Trek) a remporté la 7e édition de la Course by le Tour de France, samedi à Nice, en prélude au départ de la Grande Boucle.

Deignan a remonté dans les tout derniers mètres la Néerlandaise Marianne Vos qui avait lancé le sprint de loin, à plus de 300 mètres, sur la Promenade des Anglais. La Néerlandaise Demi Vollering a pris la troisième place dans le groupe de six concurrentes qui s'est disputé la victoire au terme des 96 kilomètres. La championne du monde en titre, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, a provoqué l'échappée décisive à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée dans la seconde montée de la côte de Rimiez, la principale difficulté du parcours.

Lizzie Deignan, dont Armitstead est le nom de jeune fille, a succédé au palmarès à Marianne Vos. Agée de 31 ans, la Britannique a décroché le titre mondial en 2015. "Grâce à Elisa (Longo Borghini, également dans l'échappée de six qui ont sprinté pour la victoire, NDLR), j'ai pu attendre la finale. Elle l'a joué à la perfection. Elle a fait en sorte que Marianne commence à sprinter trop tôt, et j'ai pu en profiter", a souligné la lauréate après la course.