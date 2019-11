La F1 annonce son plan pour réduire ses émissions de CO2

La Formule 1 a annoncé mardi un plan "à effet immédiat" pour réduire à zéro ses émissions de CO2 d'ici à 2030 et organiser des événements plus respectueux de l'environnement d'ici à 2025.

"Cette initiative inclut les monoplaces, les activités en piste ainsi que le reste des opérations liées au sport", précise dans un communiqué la F1, dont le plan implique la Fédération internationale de l'automobile (FIA), les promoteurs des Grands Prix, les équipes ou encore les sponsors.

Le premier volet concerne les moteurs des Formule 1, avec pour objectif de développer leur hybridation, instaurée en 2014, et l'utilisation de carburants durables.

"Nous croyons que la F1 peut continuer à être un chef de file pour l'industrie automobile et travailler avec les secteurs de l'énergie et de l'auto pour produire le premier moteur à combustion interne hybride zéro émission", plaide son PDG, Chase Carey.

Or, parmi les 256.551 tonnes de CO2 émises par la F1 en 2019 (selon des chiffres publiés mardi), seuls 0,7% sont liés aux moteurs et 7,3% aux autres activités organisées sur les circuits (courses supports, consommation d'énergie, diffusion télévisée, activités à destination des sponsors et des VIP...).

Le plus gros des émissions est dû au transport du matériel (45%), aux déplacements des personnels (27,7%) et au fonctionnement des bureaux et usines (19,3%).

Sont donc également prévus "des mesures visant à assurer l'adoption d'une logistique et de moyens de transport ultra-efficients, ainsi que des bureaux, des installations et des usines fonctionnant à 100% à l'énergie renouvelable", ainsi que des programmes de compensation carbone et de capture du CO2 dans l'air.

"Cohérent avec les évolutions et les défis de la société"

Pour ce qui est de l'accueil des spectateurs, l'élimination des plastiques non-réutilisables et le recyclage, compostage ou la réutilisation des déchets sont inscrits à l'agenda à l'horizon 2025, comme le développement de modes de déplacement moins polluants.

Ce projet contient enfin un volet dédié à la "diversité" et à l'"inclusion", qu'il s'agisse de "genre, d'ethnicité ou de handicap", visant à ouvrir la discipline à la fois en piste et dans ses instances dirigeantes.

Cette annonce intervient alors que les sports mécaniques dans leur ensemble se préoccupent d'environnement de manière croissante, avec le développement de technologies alternatives comme l'hybride, l'électrique ou l'hydrogène.

Le désormais sextuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) met aussi de plus en plus régulièrement en avant ses positions écologistes.

"Pour rester synonyme de progrès, la Formule 1 se devait d'évoluer afin de conserver son caractère avant-gardiste, cohérent avec les évolutions et les défis de la société", estime l'écurie Renault, qui "s'engagera activement" aux côtés de la F1 tout en développant ses propres actions avec le Groupe Renault en matière d'économie circulaire et de mobilité durable.

McLaren indique pour sa part étudier son impact environnemental en F1 mais aussi en Formule E, catégorie pour laquelle elle fournit des batteries.