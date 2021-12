La finale s'annonce BOUILLANTE: la FIA menace de retirer des points à Hamilton ou Verstappen en cas de crash

La finale de la saison 2021 de Formule 1 est sans doute l'une des plus folles de l'histoire de la discipline. Max Verstappen et Lewis Hamilton arrivent à Abu Dhabi avec le même nombre de points et un passif de duels qui rend la finale du championnat particulièrement indécise.

La FIA, organisatrice du championnat et instance mondiale du sport automobile, le sait très bien. Encore le weekend dernier, les deux hommes se sont affrontés à coup de manœuvres limites, ce qui force la direction de course à se montrer virulente avant le début des hostilités. Ainsi, le directeur de course Michael Masi a décidé d'envoyer une note salée à tous les pilotes, en ciblant particulièrement Hamilton et Verstappen.

Dans cette note, il est rappelé que les commissaires pourront retirer des points à un pilote si ce dernier se crashe délibérément, emportant son concurrent avec lui. En effet, Verstappen pourrait glaner le titre en s'accrochant avec Hamilton, gagnant le trophée au nombre de victoires. Par crainte de cette tentation, la précision a donc été envoyée. Reste à savoir ce qu'ils en feront.