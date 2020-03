La Formule 1 contre-attaque: les GP annulés seront remplacés par des courses virtuelles

Alors que la Formule 1 a du revoir à la baisse son nombre de courses en 2020 à cause du coronavirus, les pilotes eux, vont redoubler d'effort. Ils ont rendez-vous sur le jeu vidéo F1 2019 pour disputer ces épreuves en virtuel.

Rendez-vous est pris ce dimanche, à 20h, pour le Bahrain Virtual Grand Prix. Une course virtuelle organisée par la Formule 1 pour compenser après l'annulation d'une série d'épreuves en raison de l'épidémie de coronavirus. La F1 a communiqué l'information ce vendredi: chaque GP annulé sera remplacé par une course virtuelle, organisée le jour de la course initiale.

De vrais pilotes de F1, accompagnés de jeunes loups de la F2 et de la F3, seront présents. Lando Norris et Max Verstappen, très expérimentés dans le monde virtuel, devraient être présents. D'autres stars du monde du sport pourraient elles aussi être invitées. Tout a d'ailleurs été pensé pour rendre les courses accessibles.

"En raison de la grande variété de niveaux de compétences de jeu parmi les pilotes, les paramètres de jeu seront configurés de manière à encourager les courses compétitives et divertissantes", a expliqué la F1 dans son communiqué. "Cela inclut des performances de voiture égales avec des configurations fixes, des dommages au véhicule réduits et des freins antiblocage et un contrôle de traction en option pour ceux qui ne connaissent pas le jeu".

Les courses couvriront 50% de la distance réelle (28 tours à Bahrein) et seront précédées d'une séance qualificative. Elles seront diffusées en direct sur les chaînes Twitch et YouTube de la F1. Coup d'envoi le 22 mars !