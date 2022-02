Le Grand Prix de Formule 1 de Russie, prévu le 25 septembre à Sotchi, est "impossible à organiser dans les circonstances actuelles" en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, a annoncé le promoteur du championnat du monde vendredi.

"Jeudi soir, la Formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l'avis de toutes les parties prenantes, qu'il est impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles", a expliqué le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué.

La F1 explique que son championnat du monde "visite des pays dans le monde entier avec une vision positive pour unir les gens et rassembler les nations". "Nous regardons l'évolution de la situation en Ukraine avec tristesse et stupeur et espérons une résolution rapide et pacifique de la situation actuelle", a encore ajouté la F1.

Jeudi, plusieurs pilotes, dont le champion du monde en titre Max Verstappen et le quadruple champion du monde Sebastian Vettel ont appelé à ce que la F1 ne se rende pas en Russie.

De son côté, l'écurie américaine Haas a choisi de ne pas arborer, lors de la dernière journée des essais de pré-saison, vendredi, les couleurs russes de son sponsor principal Uralkali, groupe russe spécialisé dans la potasse.

Le Grand Prix de Russie a été ajouté en 2014 pour la première fois au calendrier de la F1.