La maman d'Anthoine Hubert sort du silence, un an après la mort de son fils: "On ne parlait pas des accidents"

Nathalie Gabert, la maman d'Anthoine Hubert, a livré un témoignage émouvant sur les ondes de RTL France. Un an après le décès de son fils, victime d'un accident à Spa, elle révèle n'en vouloir à personne.

Le 31 août 2019, le monde du sport automobile perdait l'un de ses plus grands espoirs. Anthoine Hubert perdait la vie dans un effroyable accident à Spa-Francorchamps au volant d'une monoplace de Formule 2. Des hommages lui seront rendus publiquement pendant le weekend. Très apprécié, Hubert était promis à un bel avenir, sans doute en F1.

Un an après ce drame effroyable, Nathalie Gabert, la maman d'Anthoine Hubert, a décidé de sortir du silence. Elle s'est exprimée, avec beaucoup d'élégance, sur les ondes de RTL France. Elle a notamment salué le travail des experts, qui sont arrivés à la conclusion que son décès étaient dû à un concours de circonstances. "C’est, comme on dit souvent, la faute a pas de chance", explique cette maman, toujours très émue.

Le sport automobile est un monde particulier, toute la famille le savait. "Anthoine savait que c’était un sport dangereux, moi un peu moins. L’accident, je n’y pensais pas. Nous n’en parlions pas. Par protection surement. Quant à cet accident, je ne l’avais pas imaginé, sinon je n’aurai jamais mis mon fils dans un karting à l’âge de 3 ans et 3 mois", a expliqué Nathalie Gabert à ce sujet.

Le lendemain du crash, Nathalie et son fils, le frère d'Anthoine, s'étaient rendus à Spa. Ils avaient reçu les hommages de tout le paddock. Mais la maman, elle, n'a pas encore remis les pieds sur ce circuit. "Mais j’irai un jour", rétorque-t-elle. "Car quand Anthoine est décédé, je suis arrivé le soir même sur le circuit. J’ai voulu aller sur les lieux de l’accident mais je n’ai pas pu. Je le regrette un peu. Alors j’irai, un jour. Mais seule".

Elle a ensuite livré un avis riche en émotion: celui d'une maman qui a perdu son enfant. "Cela va faire un an qu’Anthoine est parti, et je réalise seulement aujourd’hui que ça va faire un an. J’ai toujours l’impression que c’était hier. Alors ces hommages m’aident beaucoup, et j’espère que de là où il est il voit tout ça, il voit qu’on ne l’oublie pas", explique-t-elle. Des hommages, il y en aura. Chaque pilote portera notamment un sticker en hommage au talent français, parti à 22 ans seulement.