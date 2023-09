Lance Stroll ne prendra pas le départ

"Toute l'équipe est soulagée que Lance ait pu sortir de la voiture après l'accident d'hier, mais il ressent encore les séquelles d'un tel choc. Notre priorité est maintenant qu'il se rétablisse rapidement et complètement. Ensemble, nous avons décidé qu'il ne participerait pas à la course de ce soir (20h00 locales, 14h00 belges; NDLR) et qu'il se concentrerait sur son retour dans le cockpit pour le Grand Prix du Japon le week-end prochain".