Le Britannique Lando Norris signe la pole de la course sprint

Lando Norris a réalisé la pole position des qualifications de la course sprint du Grand Prix de Chine de Formule 1, 5e manche du championnat du monde, vendredi à Shanghaï. Le pilote britannique a signé au volant de sa McLaren le meilleur chrono de la Q3 disputée sous la pluie. Il a couvert les 5.451 km du circuit en 1:57.940.

La deuxième ligne est occupée par l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 3e à 1.975 seconde et le Néerlandais triple champion du monde et leader du championnat Max Verstappen (Red Bull), 4e à 2.088 secondes.

La troisième ligne réunit l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull). La quatrième voit côte à côte le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren) tandis que la 5e est composée des Kick Sauber du Finlandais Valtteri Bottas et du Chinois Guanyu Zhou.

Le Britannique George Russell (Mercedes) a été la principale victime de la Q2, qui a vu la pluie apparaître, en ne réalisant que le 11e chrono.

La Chine est le premier Grand Prix qui comprend une course sprint cette saison. Cinq autres épreuves comprendront cette course longu"e de 100 km avant le véritable Grand Prix: Miami, Autriche, États-Unis, Sao Paulo et Qatar.