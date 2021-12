Le combat se poursuit: Verstappen tape le mur et laisse la pole à Lewis Hamilton à Jeddah

Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la pole position pour le Grand Prix d'Arabie saoudite, 21e des 22 rendez-vous de Formule 1 de la saison, samedi sur le circuit urbain de Jeddah (6,174km).

C'est la 5e pole de sa saison et la 103e de sa carrière. La première ligne sur la grille de départ sera pour Mercedes avec la deuxième place du Finlandais Valtteri Bottas. Leader au championnat, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), auteur d'un dernier tour très rapide qui pouvait lui octroyer la pole position, est allé à la faute dans la Q3 touchant le mur avec sa monoplace. Il doit se contenter de la 3e place sur la grille, en deuxième ligne.

Verstappen possède 8 points d'avance au championnat sur Hamilton quadruple tenant de la couronne alors qu'il reste 52 points au maximum à gagner. Il peut devenir champion du monde dimanche s'il marque 18 points de plus que son rival. En pratique il sera sacré s'il gagne le Grand Prix et prend le point bonus du meilleur tour (25 points + 1 = 26 points) et que Hamilton termine sixième ou moins (8 points maximum); s'il termine premier sans le meilleur tour (25 points) et que Hamilton termine septième ou moins (6 points maximum); s'il termine deuxième avec le meilleur tour (18 + 1 = 19 points) et qu'Hamilton termine 10e ou moins (1 point maximum) ou s'il termine deuxième sans le meilleur tour (18 points) et qu'Hamilton ne marque pas de points (au-delà de la 10e place ou abandon).

Le départ de la course disputée sur 50 tours sera donné dimanche à 20h30 (18h30 belges). Notez qu'Hamilton risque encore une pénalité sur la grille, les stewards étant en analyse d'une manœuvre qui aurait gêné Mick Schumacher aux essais libres 3. Un non-respect du double drapeau jaune est aussi évoqué.