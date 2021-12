Le Directeur de Course a "l'autorité suprême": la FIA a tranché suite aux réclamations de Mercedes après l'incroyable GP d'Abou Dhabi

Le sacre de Max Verstappen (Red Bull) comme Champion du Monde de F1 n'a pas fini de faire parler. Mais si les débats entre connaisseurs dureront sans doute encore plusieurs jours, le titre du Néerlandais est désormais entériné du côté de la Fédération Internationale Automobile (FIA) qui a rejeté les deux réclamations portées par l'écurie Mercedes de Lewis Hamilton, malheureux dauphin de Verstappen.

La fin de course complètement folle du dernier GP de la saison, à Abou Dhabi, a été marquée par l'entrée de la safety car dans le 53e des 58 tours de la course. Max Verstappen, alors second, a grâce à elle pu recoller Lewis Hamilton avant de le dépasser dans le tout dernier tour et rafler le titre de Champion du Monde sur le fil.

Suite à ce dénouement incroyable, l'écurie Mercedes de Lewis Hamilton avait décidé de porter deux réclamations. Comme on peut le découvrir sur le site de la FIA dans des documents rendus publics, elles ont toutes les deux été jugées recevables mais elles ont été rejetées par les officiels.

Le Directeur de Course a "l'autorité suprême"

La première réclamation concernait l'article 48.8. du règlement sportif. Mercedes reproche à Verstappen d'avoir dépassé Hamilton alors que la voiture de sécurité était encore sur la piste. "Même si Verstappen a pendant un très court moment dépassé Hamilton, il est revenu derrière avant que la safety car quitte le circuit", ont indiqué les officiels dans leur rapport.

La deuxième réclamation concerne l'article 48.12. Selon Mercedes, la safety car aurait dû faire un tour supplémentaire. La FIA l'a rejetée en invoquant l'article 15.3 du règlement sportif. Il confère "l'autorité suprême" au Directeur de Course à propos de l'utilisation de la voiture de sécurité.