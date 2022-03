Le Grand Prix de Spa menacé? La F1 pourrait bientôt ne plus y venir

Un tremblement de terre se prépare-t-il au circuit de Spa-Francorchamps ? La Formule 1 pourrait ne plus venir sur le plus beau circuit du monde et ce, dans un avenir relativement proche.

La cause ? L'engouement phénoménal de la série Netflix 'Drive to survive' aux États-Unis et ailleurs dans le monde. La série a un succès tel que les audiences explosent et cela donne que le nombre de villes et pays souhaitant accueillir un Grand Prix augmente.

Dans le cas de Spa, ce serait pour laisser de la place à un futur nouveau GP à Las Vegas. Si ce GP venait à voir le jour, il s'agirait du 3e GP au pays de l'Oncle Sam après Austin et Miami (qui aura lieu pour la première fois cette saison, le 8 mai).

Deux pistes seraient envisagées pour laisser permettre à ce futur nouveau venu d'entrer dans le calendrier : enlever le GP de France ou celui de Belgique.

Le contrat qui lie le circuit belge à la discipline automobile expire cette année. Il faudra donc à coup sûr donner de solides garanties aux patrons de la F1 pour les convaincre de garder l'étape belge.

"Le contexte de renégociation de notre contrat est difficile car il s’inscrit dans une nouvelle politique d’extension de Liberty Media, ce qui signifie effectivement que nous sommes mis en concurrence avec de nouveaux circuits implantés sur tous les continents", nous confirme Vanessa Maes, la directrice de Spa Grand Prix, l'organisateur de la course.

Vraisemblablement, des rénovations dans les infrastructures du circuit seraient nécessaire pour garder la F1. Rappelons que le circuit est en train de clôturer d'importants travaux sur son tracé afin de permettre à la Moto GP de revenir. "Nous mettons également en avant les travaux entrepris par l’équipe du circuit afin d’améliorer la qualité d’accueil des spectateurs et des teams, la sécurité en piste et le spectacle", avance encore Vanessa Maes.

Le point financement jouera évidemment un rôle essentiel dans ce volet. Chaque année, ce sont 20 millions d'euros qui sont payés à la FIA pour attirer les bolides les plus rapides du monde. Un montant majoritairement réglé par la Région Wallonne.

"Ces concurrents disposent de budgets plus importants que les nôtres mais nous travaillons ardemment à mettre en avant les atouts de notre Grand Prix", défend Vanessa Maes. "Nous avons pour nous le fait que notre circuit possède une des plus belles pistes au monde, ce qui est reconnus par tous les acteurs du milieu. Il est également considéré comme faisant partie des circuits historiques de la F1 puisqu’il était présent au calendrier dès la création du championnat du monde en 1950."

"Un autre argument plaidant pour la reconduction de notre contrat est l’attraction qu’exerce notre Grand Prix. Le Grand Prix de Belgique bénéficie d’une des plus grande audience en retransmission TV et attire toujours un nombre très important de spectateurs comme en témoigne les 98.000 tickets dimanche déjà vendus pour l’édition 2022."

"Spa Francorchamps conserve donc beaucoup d’arguments pour continuer à attirer les décideurs de la Formule 1 et je reste convaincue que nous avons toutes nos chances de reconduire notre contrat dans les prochains mois", conclut la directrice du circuit.