Le patron de la FIA Mohammed Ben Sulayem sous enquête pour ingérence durant une course

Le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ferait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument interféré dans le résultat d'une course de Formule 1.

Selon la BBC, un rapport du responsable de la conformité de la FIA, Paolo Basarri, adressé au comité d'éthique affirme que Ben Sulayem est intervenu pour annuler une pénalité infligée à Fernando Alonso lors du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023.

D'après la BBC, un informateur a raconté que Ben Sulayem aurait appelé le cheik Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa - vice-président de la FIA chargé du sport pour la région du Moyen-Orien et de l'Afrique du Nord, qui se trouvait en Arabie saoudite pour la course en tant qu'officiel - et lui aurait fait comprendre qu'il pensait que la pénalité d'Alonso devait être révoquée.