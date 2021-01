Mais que se passe-t-il avec Lewis Hamilton ? Le patron de Mercedes en dit plus sur son avenir

Récemment testé positif au covid-19, Toto Wolff, le patron de Mercedes, a donné des nouvelles de Lewis Hamilton. L'Autrichien a rassuré en insistant à nouveau sur sa confiance quant à la prolongation du septuple champion du monde de F1.

Lewis Hamilton est toujours orphelin d'une écurie. Officiellement, le Britannique, septuple champion du monde de F1, n'est plus sous contrat avec Mercedes. Mais dans les faits, l'Anglais se prépare toujours à disputer une nouvelle saison, à la conquête d'une huitième couronne mondiale.

Mais est-ce que ce sera chez Mercedes ? Toto Wolff, le patron de l'écurie allemande, s'est confié à ce sujet. Selon lui, il ne faut pas s'inquiéter de la longueur de ces discussions contractuelles. "C'est le jeu des négociations. On vient tous avec des positions différentes mais c'est normal. Notre relation est très solide. Nous avons eu de grands succès ensemble et nous voulons continuer à en avoir dans le futur. Mais parfois, il faut étudier chaque détail et ça nous prend du temps", a détaillé l'Autrichien à la chaîne ORF. "Les avocats travaillent dur. On ne leur rend pas la vie facile quand on discute via Zoom et qu'on les prend de court", plaisante-t-il ensuite.

Il a ensuite été très clair sur le fait que la signature serait effective pour le début de la saison. "Un jour, nous prendrons notre stylo pour signer, j’en suis sûr", a confirmé Toto Wolff, visiblement confiant. Certains avançaient pourtant l'hypothèse d'une pression lorsque George Russel a été cité dans le baquet d'Hamilton en cas de désaccord. Pour Toto Wollf, cela n'a jamais été envisagé.

Selon la presse anglaise, Lewis Hamilton réclame 40 millions d'euros par an pour prolonger chez Mercedes, en plus d'une prime de 10% des gains obtenus par son équipe sur une saison. Reste donc à peaufiner les derniers détails.

