Le superbe hommage de McLaren: leurs F1 porteront dorénavant le nom d'Ayrton Senna (vidéo)

McLaren a décidé d'inscrire de manière permanente le nom d'Ayrton Senna sur ses monoplaces, a annoncé l'écurie britannique vendredi en marge du Grand Prix de Monaco. Ayrton Senna, décédé en 1994 lors du Grand Prix de Saint-Marin, a roulé pour McLaren entre 1988 et 1993 avec qui le Brésilien a décroché trois titres de champion du monde en 1988, 1990 et 1991.

Lando Norris et Daniel Ricciardo, les deux pilotes actuels de McLaren, rouleront pour la première fois avec le nom de Senna sur leur voiture lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Monaco vendredi. Senna détient le record de victoire dans la Principauté avec six succès. "Ayrton Senna est et restera toujours une légende de McLaren", a expliqué Zak Brown, CEO de l'écurie, cité dans le communiqué. "À partir du Grand Prix de Monaco, la MCL36 portera le logo de Senna afin de célébrer son héritage. Je ne vois pas un autre Grand Prix que celui de Monaco pour débuter cet hommage à la vie d'Ayrton."