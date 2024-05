Leclerc le plus rapide de la 2e séance d'essais libres

Le pilote Ferrari a relégué le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui avait été le plus véloce lors de la première séance courue plus tôt dans l'après-midi, à 188/1000e. L'Espagnol Fernando Alonso a fini 3e, à près d'une demi-seconde du Monégasque.

Sur l'étroit tracé monégasque, sur lequel plusieurs pilotes sont venus effleurer les barrières posées autour du circuit, la deuxième Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, a terminé 6e.

Samedi, les pilotes prendront part à une troisième et dernière séance d'essais libres, programmée à 12H30, avant de disputer les qualifications à 16h00.

Comme d'habitude dans les rues de la principauté, la course débutera encore plus qu'ailleurs lors des qualifications, puisque les dépassements y sont rares en course.