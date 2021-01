Une BOMBE dans le paddock: Lewis Hamilton pourrait finalement quitter Mercedes

Lewis Hamilton et Mercedes, ce n'est peut-être plus une évidence. Diverses sources affirment que les négociations autour de la prolongation du contrat du septuple champion du monde patinent. Au point que l'écurie prévoit déjà une alternative crédible.

C'est un scénario totalement inattendu qui se produit en ce moment. Selon Motorsport Italy et le Daily Express, Lewis Hamilton et Mercedes ne sont toujours pas parvenus à un accord sur un nouveau contrat. Le Britannique, septuple champion du monde, aurait des exigences telles que Mercedes envisagerait aujourd'hui de se passer de ses services.

Officiellement, Lewis Hamilton n'est, au moment présent, plus sous contrat avec Mercedes. Le pilote britannique, qui vient de glaner sa septième couronne mondiale, a l'intention d'y rester. Le souhait est le même dans la structure allemande. Mais les discussions sont lentes et, pour le moment, très compliquées.

Lewis Hamilton réclamerait avant tout un salaire de 40 millions d'euros par an. Une somme monstre que Mercedes a du mal à céder, alors que la covid-19 et les nouvelles règles financières forcent les équipes à procéder à des économies. Mais ce n'est pas tout. Le Britannique demanderait aussi 10% du Prize Money annuel en cas de titre. Cette année, Mercedes avait obtenu 140 millions d'euros, dont 14 iraient donc dans la poche d'Hamilton. Enfin, le pilote demande à recevoir une AMG One, voiture de luxe produite en exemplaires limités.

Mercedes perd patience. Le team allemand se demande s'il a encore intérêt à accepter des demandes de ce genre. Selon le Daily Express, l'option George Russel est à présent sérieusement envisagée. Le pilote Williams a brillé lors de son intérim à Sakhir, coûte moins cher et représente le futur de l'équipe. Mais la priorité reste de s'engager avec Hamilton.

