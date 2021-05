Lewis Hamilton décroche à Barcelone la 100e pole position de sa carrière

(Belga) Lewis Hamilton (Mercedes) partira en pole position au Grand Prix d'Espagne de Formule 1 dimanche, 4e manche du Championnat du monde sur le circuit de Montmelo près de Barcelone en Catalogne (4,675 km). Le Britannique, septuple champion du monde, décroche la 100e pole position de sa carrière.

Hamilton a signé un chrono de 1:16.741. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), deuxième à 36/1000e de seconde, s'élancera à ses côtés de la première ligne. Derrière eux prendront place la Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas (+0.132) et la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc (+0.769). Avec 100 pole positions dans sa carrière, Hamilton détient largement le record. Il devance Michael Schumacher (68) et Ayrton Senna (65) dans ce classement. Les places sur la grille de ce circuit de Montmelo, peu propice aux dépassements, sont capitales. Lors de 22 GP sur 30, le vainqueur s'est élancé de la première place sur la grille. Le Grand Prix se dispute dimanche à partir de 15h00. Lewis Hamilton, vainqueur du Grand du Bahrein et du Grand Prix du Portugal devance Verstappen, victorieux en Emilie Romagne, de 8 points au classement des pilotes.