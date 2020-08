Lewis Hamilton dédie sa pole position spadoise à Chadwick Boseman, décédé des suites d'un cancer

Le Britannique Lewis Hamilton a rendu hommage samedi à l'acteur américain Chadwick Boseman, décédé à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer.

Chadwick Boseman avait notamment interprété Black Panther, le premier super-héros noir de l'univers Marvel adapté au cinéma. Ce film avait été célébré aux Etats-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres. Chadwick Boseman est décédé d'un cancer du colon, qui lui avait été diagnostiqué en 2016.

"J'ai appris la triste nouvelle en me réveillant ce matin, notre super-héros est mort", a tweeté le champion du monde de Formule 1. "Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu te rencontrer mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu étais le meilleur d'entre nous et nous ne t'oublierons jamais. Je t'envoie de l'amour, de la lumière et des prières, ainsi qu'à ta famille". Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché ensuite dans l'après-midi la pole position du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, sa cinquième sur sept en 2020 et la 93e de sa carrière.