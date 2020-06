Lewis Hamilton défile dans les rues de Londres pour dénoncer le racisme (photos)

Le champion du monde de Formule Un, Lewis Hamilton, a pris part dimanche aux manifestations contre le racisme à Londres, décrivant cette expérience comme "vraiment pleine d'émotion".

Le Britannique, âgé de 35 ans, est le seul pilote noir de F1. Il a rejoint les manifestants à Londres qui se mobilisent régulièrement depuis la mort de George Floyd aux Etats-Unis le mois dernier. "Je Suis allé à Hyde Park aujourd'hui (dimanche) pour la manifestation pacifique et j'étais tellement fier de voir par moi-même tant de monde de toutes races et origines soutenir ce mouvement", a commenté Hamilton sur Instagram. "J'étais fier d'être là pour reconnaître et soutenir le mouvement Black Lives Matter (les vies noires comptent) et mon héritage noir", a-t-il ajouté.

Le sextuple champion du monde avait plus tôt annoncé dans une interview avec le Sunday Times son intention de lancer une commission sur la diversité destinée à attirer plus de Noirs vers les métiers du sport automobile, notamment en étudiant la science, les technologies et les mathématiques.

Lancée en liaison avec l'Académie royale britannique d'ingéniérie, la Commission Hamilton veut faire du sport automobile une communauté "aussi diverse que le monde complexe et multiculturel dans lequel nous vivons", explique le pilote de Mercedes dans le journal. "Le temps des platitudes et des faux-semblants est terminé. J'espère que la Commission Hamilton permettra des changements réels, tangibles et mesurables", ajoute le champion du monde en titre. "Quand je regarderai en arrière, dans vingt ans, je veux voir un sport qui, après avoir donné de telles opportunités à un timide petit Noir de Stevenage, issu de la classe ouvrière, est devenu aussi divers que le monde complexe et multiculturel dans lequel nous vivons", conclut Hamilton.