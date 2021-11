Les galères commencent pour Hamilton: le Britannique pénalisé sur la grille du GP du Brésil

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil de Formule 1 dimanche à cause d'un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison, a annoncé son écurie vendredi.



Cette pénalité ne s'appliquera pas au départ de la course sprint qualificative samedi sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo. Le GP du Brésil est le troisième et dernier cette saison (après la Grande-Bretagne en juillet et l'Italie en septembre) à proposer un nouveau format, avec samedi une course sprint qualificative dont les résultats déterminent la grille de départ du dimanche.



Les qualifications classiques sont avancées à vendredi et fixent la grille de départ de cette course sprint. Au classement des pilotes, Hamilton a 19 points de retard sur le leader néerlandais Max Verstappen (Red Bull) avec quatre GP encore à disputer, Brésil inclus.